Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο

Πώς ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβαρδέλλα στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, επτά οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο. Πάντως, έως στιγμής, δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Έως στιγμής είναι άγνωστη η αιτία της φωτιάς.

Οριοθετήθηκαν άμεσα δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στις περιοχές Μουζάκα και Τσαβαρδέλλα Ασπροπύργου. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ επιχείρησε 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2023

