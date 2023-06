Πολιτική

Εκλογές – ετεροδημότες: Οι αλλαγές για τις 25 Ιουνίου

Η πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πού Ψηφίζεις» ενημερώνεται σταδιακά με τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τους απόδημους και τους ετεροδημότες.

Στους 25.610 έφτασε ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους.

Δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού είχαν αρχικά 28.100, ωστόσο υπήρξαν περίπου 2.500 ψηφοφόροι που επέλεξαν να αναστείλουν την εγγραφή τους πιθανόν διότι την περίοδο αυτή θα βρίσκονται στην Ελλάδα και θα ασκήσουν εδώ το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ο αριθμός των απόδημων που θα ψηφίσουν (μία μέρα νωρίτερα) στα εκλογικά τμήματα που θα συγκροτηθούν στο εξωτερικό είναι αυξημένος κατά 2.755 σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Σε αυτές από τους συνολικά 22.855 εγγεγραμμένους προσήλθαν τελικά στην κάλπη 18.203 (συμμετοχή 79,65%).

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 146.000 είναι οι εκλογείς που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές ως ετεροδημότες στον δήμο διαμονής τους. Σημειώνεται ότι τη δυνατότητα αυτή έχουν όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση και αυτή έχει διεκπεραιωθεί έως και την 30η Απριλίου 2023.

Διευκόλυνση για τους ετεροδημότες

Το Υπουργείο Εσωτερικών, προς διευκόλυνση των εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον Δήμο διαμονής τους στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, μερίμνησε ώστε ετεροδημότες οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον αρμόδιο Δήμο και η οποία έχει διεκπεραιωθεί το αργότερο έως και την 30η Απριλίου 2023, να ψηφίσουν στον Δήμο διαμονής τους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αίτηση δεν διεκπεραιώθηκε έως τις 30 Απριλίου, δεν θα ληφθεί υπόψη στην επικείμενη εκλογική διαδικασία.

Κατά τα άλλα, παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο συστήνει στους εκλογείς να ανατρέξουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πού Ψηφίζεις» για να ενημερωθούν για τον τόπο που ψηφίζουν.

Μάθε πού ψηφίζεις - Βρες το εκλογικό τμήμα με ένα κλικ

Το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζει ο κάθε ψηφοφόρος είναι ένα από τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει κανείς για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να βρει εύκολα το εκλογικό τμήμα του μέσα από την εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών. Μέσα από το mpp.ypes.gov.gr, ο πολίτης εισάγει τα στοιχεία του και έτσι βρίσκει επακριβώς το εκλογικό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος έτσι ώστε να ψηφίσει στις εκλογές 2023.

Ακόμα και αν ο πολίτης δεν θυμάται τον ειδικό εκλογικό αριθμό του, συμπληρώνοντας το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το όνομα μητρός θα του επιστραφούν επακριβώς όλα τα αποτελέσματα. Έτσι, με μερικά κλικ πληροφορείται κανείς και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό αλλά και τον κωδικό του Εκλογικού Διαμερίσματος. Το Εκλογικό Τμήμα αναγράφεται λεπτομερώς και μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα να το βρει κανείς και στον χάρτη πατώντας πάνω στη σχετική ένδειξη.

