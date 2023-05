Πολιτική

Εκλογές – ετεροδημότες: Τι αλλάζει στις 25 Ιουνίου

Παρά την αρχική πληροφόρηση, τελικά θα ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Μέχρι πότε θα πρέπει να είχε υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Εκλογείς που έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν ως ετεροδημότες και αυτή έχει διεκπεραιωθεί έως και την 30η Απριλίου 2023, θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου στον δήμο διαμονής τους, μετά από σχετική μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, το υπουργείο διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε αίτηση δεν διεκπεραιώθηκε έως τις 30 Απριλίου, δεν θα ληφθεί υπόψη για την επικείμενη εκλογική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι πηγές του υπουργείου διευκρίνισαν πρόσφατα ότι οι προσεχείς εκλογές θα πραγματοποιηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ίσχυσαν και στις εκλογές της 21ης Μαΐου, (α' αναθεώρηση 2023). Αυτό σήμαινε ότι δικαίωμα να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, είχαν όσοι οι αιτήσεις τους διεκπεραιώθηκαν έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μετά τη νέα διευκρίνιση, η προθεσμία μετατέθηκε κατά δύο μήνες.

