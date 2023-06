Κόσοβο: Ο Κούρτι επιμένει στην εγκατάσταση Αλβανών δημάρχων σε σερβικές πόλεις

Οι περίπου 50.000 Σέρβοι του βόρειου Κοσόβου δεν αναγνωρίζουν τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του από τη Σερβία και θεωρούν το Βελιγράδι πρωτεύουσά τους.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι δήλωσε σήμερα ότι δεν θα υπαναχωρήσει από την απόφασή του να εγκαταστήσει Αλβανούς δημάρχους σε πόλεις όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Σέρβοι, μια ενέργεια που πυροδότησε βίαια επεισόδια στην περιοχή και ανάγκασε το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τις δυνάμεις του.

«Οι δήμαρχοι πρέπει να πάνε και να εργαστούν στα γραφεία τους» είπε ο Κούρτι μιλώντας σε κοσοβάρικα μέσα ενημέρωσης. «Χρειαζόμαστε κανονικότητα… Τι νόημα έχει να διαθέτουμε δημόσια κτήρια για κρατικούς λειτουργούς αν δεν τα χρησιμοποιούμε;», πρόσθεσε.

Οι περίπου 50.000 Σέρβοι του βόρειου Κοσόβου δεν αναγνωρίζουν τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του από τη Σερβία και θεωρούν το Βελιγράδι πρωτεύουσά τους. Οι Σέρβοι κάτοικοι της περιοχής αρνούνται επίσης να αποδεχτούν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του Απριλίου, δεδομένου ότι η συμμετοχή ανήλθε μόνο στο 3,5%. Οι δήμαρχοι «πρέπει να φύγουν από την περιοχή επειδή δεν εκπροσωπούν κανέναν» είπε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της Σερβικής Λίστας, του μεγαλύτερου κόμματος των Σέρβων του Κοσόβου, Ίγκορ Σίμιτς, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

