Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την διατήρηση επαρκούς αστυνόμευσης

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς συγκάλεσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα τη διατήρηση επαρκούς αστυνόμευσης στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας, Βασίλειος Σκουρής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης, και ο αρχηγός της αστυνομίας Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε όλο το φάσμα των δράσεων της αστυνομίας: τις προκλήσεις αστυνόμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα σύνορα της επικράτειας, τη συμβολή της αστυνομίας στην υλοποίηση αποφάσεων επί πολεοδομικών παραβάσεων σε τουριστικούς προορισμούς και τις ενέργειές της για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας αναφέρθηκε ιδίως στην αναδιάταξη των ανθρώπινων πόρων της αστυνομίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιφέρειας, ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην διασφάλιση από την αστυνομία του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας κίνησης - το οποίο παραβιάζεται για τα άτομα με αναπηρία, από τα οχήματα που σταθμεύουν παράνομα σε πεζοδρόμια και διαβάσεις.

