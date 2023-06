Με υπογραφή...

Κίεβο: Μητέρα με το παιδί της σκοτώθηκαν.. γιατί βρήκαν το καταφύγιο κλειστό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία . Αιχμές Ζελένσκι για τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο

(εικόνα αρχείου)

Κατακραυγή στο Κίεβο. Ένα 9χρονο κορίτσι, η μητέρα του και άλλη μια γυναίκα σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς το καταφύγιο στο οποίο έσπευσαν, όταν ήχησαν οι σειρήνες, ήταν κλειστό. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία.

«Τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν τη νύχτα κοντά στην κλινική», στην περιοχή Ντεσνιάνσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. «Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν κοντά στην είσοδο της κλινικής, τέσσερα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού και κάτοικοι κατευθύνονταν προς το καταφύγιο», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί άνθρωποι προσπάθησαν μάταια να εισέλθουν στο καταφύγιο, αφού – άγνωστο γιατί – ήταν ερμητικά κλειστό. «Όταν ήχησαν οι σειρήνες, η σύζυγός μου πήρε την κόρη μας και έτρεξαν στο καταφύγιο», αφηγήθηκε ο Γιάροσλαβ Ρίαμπτσουκ στο πρακτορείο Reuters. «Η είσοδος ήταν κλειστή και έξω βρίσκονταν 5-10 γυναίκες με παιδιά (…) Προσπάθησαν να μπουν στο καταφύγιο, κανείς δεν τους άνοιξε… Η σύζυγός μου σκοτώθηκε», είπε ο Ρίαμπτσουκ.

Η 25χρονη Ολεξάντρα άφησε λίγα λουλούδια στο σημείο όπου βρήκαν τον θάνατο οι δύο γυναίκες και το 9χρονο κοριτσάκι. Αφηγήθηκε τον τρόμο που έζησε μαζί με τον πεντάχρονο γιο της, ο οποίος «έντρομος, ξέσπασε σε λυγμούς και φώναζε ότι θα πεθάνουμε όλοι».

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μολδαβία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ο οποίος στο παρελθόν έχει έρθει σε ρήξη με τη δημοτική αρχή στο Κίεβο – προειδοποίησε πως οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν αυστηρά. «Σαν να μη μας έφθαναν οι εχθροί από τη Ρωσία, φαίνεται πως έχουμε και στο εσωτερικό», ανέφερε. Παρότι απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένους αξιωματούχους, ο Ζελένσκι είπε ότι η έκβαση της έρευνας για την απόδοση ευθυνών θα μπορούσε να αποδειχθεί χτύπημα «νοκ-άουτ», έκφραση που ενδεχομένως να «φωτογραφίζει» τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή στην πυγμαχία.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τους 10 ρωσικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από την πτώση συντριμμιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – ετεροδημότες: Οι αλλαγές για τις 25 Ιουνίου

Αλέξης Γεωργούλης - Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η άρσης της ασυλίας του

Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο αγνοούμενων