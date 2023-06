Αθλητικά

Champions League - Τελικός: ο λόγος που σκέφτονται την αλλαγή διαιτητή

Η UEFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αντικαταστήσει απ’ τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ

Στο επίκεντρο καταγγελιών της αντιρατσιστικής ομάδας «Never Again» έχει βρεθεί ο Πολωνός διαιτητής Σιμόν Μαρτσίνιακ, εκ των κορυφαίων ρέφερι αυτή την στιγμή στον κόσμο και η UEFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αντικαταστήσει απ’ τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ που είναι προγραμματισμένος για τις 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη.

Οι άνθρωποι της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έχουν ξεκινήσει έρευνα με αφορμή τις εν λόγω καταγγελίες, που θέλουν τον Μαρτσίνιακ να έχει συμμετάσχει σε εκδήλωση ακροδεξιάς παράταξης στην Πολωνία, όντας μάλιστα κι ομιλητής!

Η συγκεκριμένη αντιρατσιστική ομάδα υποστηρίζει ότι ο διεθνής διαιτητής «...προώθησε και συμμετείχε σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργανώθηκε από έναν ακροδεξιό Πολωνό ηγέτη, τον Σλάβομιρ Μέντζεν. Είμαστε σοκαρισμένοι και αηδιασμένοι από τον δημόσιο συσχετισμό του Μαρτσίνιακ με τον Μέντζεν και τις τοξικές πολιτικές του.

Είναι ασύμβατο με τις βασικές αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, όπως η ισότητα και ο σεβασμός», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Never Again, Ράφαλ Πανκόβσκι. Σύμφωνα μάλιστα, με όσα καταγγέλλονται ο Μαρτσίνιακ ήταν ομιλητής σε εκδήλωση που παρουσιάστηκε από τον Μέντζεν ως επιχειρηματικό συνέδριο για επενδυτές και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/5) στο Κατοβίτσε.

Η πρώτη «αντίδραση» της UEFA ήρθε μέσω μίας λιτής ανακοίνωσης που τόνισε πως «...ολόκληρη η κοινότητα του ποδοσφαίρου αποστρέφεται τις "αξίες" που προωθεί η εν λόγω παράταξη και παίρνει πολύ σοβαρά αυτούς τους ισχυρισμούς. Περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν την Παρασκευή, αφότου εξεταστούν όλα τα στοιχεία».

