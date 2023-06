Life

Πανελλαδικές: 53χρονη δίνει εξετάσεις για την σχολή των ονείρων της (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για την διεκδίκηση εισαγωγής της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όσα της λένε οι κόρες της.

Το όνειρο της πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει φέτος μια 53χρονη που δίνει Πανελλαδικές Εξετάσεις, 35 χρόνια μετά την αποφοίτηση της από το Λύκειο.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, τελείωσε Επαγγελματικό Λύκειο και ακολούθησε τον δρόμο της λογιστικής, ενώ τελευταία εργάζεται σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Η Άννα Μοναστηριώτη πάντα ήθελε να σπουδάσει Ψυχολογία στο ΑΠΘ και πιστεύει πως ήρθε η στιγμή, αφού ήδη τα δυο της παιδιά έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές τους και έχουν χαράξει τους δικούς τους δρόμους.

«Ήταν ένα όνειρο που πάντα ήθελα να πραγματοποιήσω. Φέτος είδα ότι μπορώ να το κάνω. Διάβασα μόνη μου, χωρίς καμία βοήθεια», είπε η κ. Μοναστηριώτη στον ΑΝΤ1.

Προσέθεσε ότι «Με ενθάρρυναν πάρα πολύ τα κορίτσια. Με στήριξαν και μου είπαν ότι είμαι παράδειγμα και αόδειξη ότι ποτέ δεν είναι αργά να εκπληρώσεις τους στόχους σου».

