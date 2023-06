Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Tα θέματα στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητήθηκε από τους υποψήφιους των ΓΕΛ στην πρεμιέρα της συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στη «μάχη» για μία από τις 68.574 θέσεις στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπαίνουν σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Ως είθισται, κατά την πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ «παίρνουν τη σκυτάλη» από τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ,

Η βία κατά των γυναικών και ο φεμινισμός είναι το θέμα που έπεσε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο οποίο διαγωνίζονται σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Το πρώτο κείμενο για την καταδίκη της βίας κατά των γυναικών ήταν απόσπασμα από το βιβλίο «Δικαιοσύνη η ουσία της πολιτικής» του Σταύρου Τσακυράκη.

Το δεύτερο κείμενο για τον φεμινισμό ήταν από άρθρο γνώμης της Μαρίλας Παπαθανασίου στην εφημερίδα το Βήμα και το τρίτο κείμενο ήταν απόσπασμα με τίτλο «Φοβερή παρηγοριά» από το βιβλίο «Οι κόρες του Ηφαιστείου» του Χρήστου Οικονόμου.

Δείτε εδώ τα θέματα:

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην πρεμιέρα

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Ισραήλ: Πέθανε μετά από 22 χρόνια σε κώμα