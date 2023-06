Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πήγε για εξαγωγή δοντιού και κατέληξε στην εντατική!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι γιατροί για τους λόγους που η άτυχη νηπιαγωγός βρέθηκε ξαφνικά διασωληνωμένη στην Εντατική.



Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία κατέληξε από τον οδοντίατρο στην εντατική.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη, η 40χρονη νηπιαγωγός, εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από τους θεράποντες ιατρούς, προκειμένου να βρεθούν τα αίτια που την οδήγησαν στο να χάσει τις αισθήσεις της, μετά την τοπική αναισθησία από τον οδοντίατρο.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κτενιάδακης, αν διαπιστωθεί ότι το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον, οφείλεται στην ένεση, τότε θα είναι μια από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις, καθώς βιβλιογραφικά παγκοσμίως, έχουν καταγραφεί μόλις εννέα περιστατικά. Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «ΦΑΙΣΤΟΣ» εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στην συνάδελφο τους Βαλάντη Δ. που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Η αγαπημένη νηπιαγωγός, με το δυναμικό χαρακτήρα και την καθημερινή ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά της, περνάει ίσως την δυσκολότερη δοκιμασία στη ζωή της! Οι σκέψεις όλων μας για το μέλος του Συλλόγου μας είναι μαζί της… Ευελπιστούμε ότι η μαχήτρια – συναδέλφισσά μας θα τα καταφέρει και θα βγει νικήτρια και από αυτή τη σκληρή δοκιμασία!

Η Βαλάντη πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο σε όλους αυτούς που την έχουν ανάγκη! Πρωτίστως, στην οικογένειά της, στους μικρούς μαθητές της και στο αγαπημένο της χωριό!

Πηγή: Creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: Κοριτσάκι πέθανε στον ύπνο του - Το βρήκαν νεκρό οι γονείς του

“Το Πρωινό” - Συνέντευξη Μητσοτάκη: τα παρασκήνια και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (βίντεο)

Πανελλαδικές: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος “έγραψε” για την βία κατά των γυναικών