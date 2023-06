Πολιτική

Εκλογές: “Μετωπική” για τους φόρους και τα προγράμματα των κομμάτων

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την Οικονομία, τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων και το κόστος των εξαγγελιών.

Αδιάκοπη και εντεινόμενη μαίνεται η αντιπαράθεση των κομμάτων για την Οικονομία, την φορολογική πολιτική, αλλά και τους πλειστηριασμούς, με την κορυφή του «παγόβουνου» να καταλαμβάνεται από την συζήτηση για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα και σε «κρυφές ατζέντες» κομμάτων και την κοστολόγηση τους.

Από την Κορινθία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε τόσο στο ΠΑΣΟΚ για «κρυφή ατζέντα», όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν μιλούμε πολύ για τους αντιπάλους μας, εξάλλου φροντίζουν να τα λένε όλα οι ίδιοι, να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξ ίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση είτε είναι Σύριζα είτε είναι ΠΑΣΟΚ και μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφθούν το σύνθημα το διάβαζα κάπου και μου έκανε εντύπωση τώρα στο twitter: «το πρόεδρε έλα με φόρα έγινε πρόεδρε έλα με φόρους», λοιπόν εμείς φόρους δεν θέλουμε εμείς κόψαμε τους φόρους».

Από την δυτική Αττική, ο Αλέξης Τσίπρας, αποδέχθηκε την πρόκληση – πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων από μια ανεξάρτητη Αρχή, θέτοντας όμως ως όρο την διεξαγωγή debate για την Οικονομία.

Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» του ΑΝΤ1, με αιχμή τους πλειστηριασμούς, με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ να δηλώνει ότι «τα funds τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, η τρόικα μου έδειχνε χαρτί με την υπογραφή του Τσακαλώτου» και να χαρακτηρίζει «ντεμοντέ» τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέχεια της αντεπίθεσης του Θανάση Θεοχαρόπουλου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει «Σε μια σοκαριστική δήλωση απαξίωσης για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών προχώρησε χθες βράδυ ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Χαρακτήρισε την συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας «ντεμοντέ». Και υπέδειξε στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να μην ασχολείται με το θέμα γιατί η ΝΔ κέρδισε στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είναι τέτοια η αλαζονεία της ΝΔ που νομίζει ότι οι πολίτες της έδωσαν λευκή επιταγή για να βγάλει τις πρώτες κατοικίες τους στο σφυρί. Γι’ αυτό άλλωστε και στο πρόγραμμα της ΝΔ δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το σχέδιο της είναι να πάρει λευκή επιταγή για τσουνάμι πλειστηριασμών χωρίς να δώσει λογαριασμό. Όσο κι αν θέλει ο κ. Γεωργιάδης να μην μιλάμε, τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν εδώ, απαιτούν δίκαιες λύσεις και δεν είναι καθόλου «ντεμοντέ». Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απευθύνεται στους πολίτες με το σχέδιο του για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, με υποχρεωτικότητα ρύθμισης και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής».

Στην αρένα της αντιπαράθεσης, κάθε δήλωση στελέχους περνάει από την κρησάρα των αντιπάλων. Έτσι, η ΝΔ αναδεικνύει μια δήλωση του Γιώργου Τσίπρα, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει Κυβέρνηση θα επαναφέρει την απλή αναλογική. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πειραιώς, «Η δήλωση του Γιώργου Τσίπρα για επαναφορά της απλής αναλογικής δείχνει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται ακόμη και τώρα να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Οι υπαίτιοι για το γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει, ήδη, ισχυρή κυβέρνηση επαναφέρουν στο τραπέζι το εκλογικό σύστημα που απορρίφθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο από τους πολίτες στις 21 Μαΐου. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε μαθητευόμενους μάγους, ούτε ιδεοληπτικές εμμονές. Η χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις, σταθερότητα και προοπτική, τις οποίες εγγυώνται μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Το θέμα των φόρων και της κρυφής ατζέντας, των προγραμμάτων των κομμάτων και της κοστολόγησης τους κυριάρχησε το πρωί και σε δυο πανελ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το ένα ανάμεσα στους Παύλο Μαρινάκη και Ράνια Σβίγκου και το άλλο με την συμμετοχή των υποψήφιων βουλευτών Βασίλη Σπανάκη (ΝΔ, Γιάννη Σαρακιώτη (ΣΥΡΙΖΑ) και Ευαγγελίας Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ.



Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του αναφέρει «Ο τσακωμός της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τους φόρους προκαλεί και τη νοημοσύνη και τη μνήμη του λαού, γιατί ήταν αυτοί που έγδαραν μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους με τη φοροληστεία και τους μνημονιακούς άδικους φόρους, την ίδια ώρα που μείωναν τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις και συνεχίζουν να διατηρούν τις προκλητικές και νόμιμες φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο και τα κέρδη του. Πραγματική ανακούφιση για το λαό αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, των φόρων στην ενέργεια και του ΕΝΦΙΑ ταυτόχρονα με την αύξηση της φορολογίας στους επιχειρηματικούς ομίλους και γι’ αυτό χρειάζεται να είναι ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ».

Εν τω μεταξύ, η ΚΝΕ εγκαινιάζει νέα σειρά video, με τίτλο «Μόνοι τους και όλοι μας - The game», με σημείο αναφοράς τα retro βιντεοπαιχνίδια. Το πρώτο αναφέρεται στους πλειστηριασμούς:

