“Παγιδευμένοι”: Νέα επεισόδια που... κόβουν την ανάσα (εικόνες)

Τα επόμενα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι", είναι καθηλωτικά...

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 5 Ιουνίου - Επεισόδιο 65

Ο Δημήτρης επιλέγει να σταθεί δίπλα στην Άννα. Όμως, η ένταση μεταξύ τους δεν μπορεί να περάσει τόσο εύκολα. Ο Μάρκος, με εντολή του Αλέκου, κρύβει τον Άκη σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και του δίνει ψεύτικη ταυτότητα. Ο Θοδωρής θα δεχτεί μία αναπάντεχη επίσκεψη στη φυλακή. Ο Νίκος αποφασίζει να διεκδικήσει την επιμέλεια της Λίνας. Η Χρύσα ταράζεται όταν μαθαίνει ότι ο Νίκος προσέλαβε για δικηγόρο τον Χατζή και ζητά τη βοήθεια της Άννας.

Ο Ανδρέας με τον Σταύρο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε και τρίτο άτομο στο σκηνικό του φόνου του Κοσμά. Μπορεί να είναι αυτός ο δολοφόνος του Κοσμά; Κι ενώ ο Δημήτρης και η Αγγελική προσπαθούν να βρουν τον ένοχο για τη δολοφονία του Δικαστή Γεωργίου, γίνονται άλλοι δύο φόνοι. Ταυτόχρονα, μια κοπέλα, η Μυρτώ, επισκέπτεται την Άννα στο γραφείο της. Τι σχέση έχει αυτή η κοπέλα με την παλαιότερη υπόθεση του Θάνου Σταθάκη;

Ο Δημήτρης αρνείται να μάθει οτιδήποτε για την υπόθεση του Θοδωρή, καθώς προσπαθεί να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στην Άννα. Θα καταφέρουν η Άννα κι ο Δημήτρης να παραμείνουν μαζί κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες; Ο Σταύρος, προσπαθώντας να βρει αποδείξεις για την παρουσία τρίτου προσώπου στο σημείο του φόνου του Κοσμά, πιέζει την Άννα να του αποκαλύψει ποιος την οδήγησε εκεί που σκοτώθηκε ο πατέρας της. Θα του πει η Άννα για τον Αλέκο;

Τρίτη 6 Ιουνίου - Επεισόδιο 66

Η Άννα θα εκμυστηρευτεί στον Σταύρο ότι ο Χατζής την οδήγησε στο σημείο που σκοτώθηκε ο πατέρας της. Ο Σταύρος και η Άννα συμφωνούν να μην το αποκαλύψουν, ακόμη, για να πιάσουν τον Αλέκο απροετοίμαστο. Η Άννα, όμως, εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Θοδωρής σκότωσε τον πατέρα της. Η Ειρήνη έξαλλη πάει στο σπίτι του Σπύρου να ζητήσει εξηγήσεις. Ο Δημήτρης, αποφασισμένος να σώσει τη σχέση του με την Άννα, αποκόπτεται τελείως από την υπόθεση.

Ο Σταύρος κι ο Ανδρέας βρίσκουν τον τρίτο κάλυκα στον τόπο του εγκλήματος. Πεπεισμένοι πλέον για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, θα καλέσουν τον Θοδωρή για αναπαράσταση. Ο Αλέκος, μόλις το μαθαίνει, επισκέπτεται στον Άκη για να δει αν του κρύβει κάτι. Υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτά που, ήδη, γνωρίζουμε; Ποιος, τελικά, είναι ο δολοφόνος του Κοσμά; Πώς θα αντιδράσει η Άννα όταν καταλάβει ότι προσπαθούν να αποδείξουν ότι κάποιος άλλος είναι ο δολοφόνος του πατέρα της;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

