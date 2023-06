Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: “Έσπασε” τα ισόβια ο άνδρας που έκαψε τους γονείς του

Η ποινή που θα εκτίσει τελικά ο άνδρας που έκαψε τους γονείς του στο σπίτι τους, στη Θεσσαλονίκη.

Από δις ισόβια σε κάθειρξη 21 ετών μετατράπηκε η ποινή για τον 47χρονο που έκαψε τους ηλικιωμένους γονείς του, ανήμερα του Πάσχα του 2020, στο διαμέρισμα όπου ζούσαν, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη.

Δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό την οικογενειακή τραγωδία, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε στον 47χρονο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με συνέπεια να σπάσει τα ισόβια δεσμά και να καταδικαστεί σε 21 ετών κάθειρξη (με εκτιτέα τα 20). Το δικαστήριο είχε απορρίψει νωρίτερα το αιτήματα της υπεράσπισής του περί αναγνώρισης μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 47χρονος - ύστερα από καβγά για ασήμαντη αφορμή - περιέλουσε με βενζίνη τον 87χρονο πατέρα του και τον έκαψε ζωντανό, ενώ από τη φωτιά που προκάλεσε, υπέστη σοβαρά εγκαύματα η 81 ετών μητέρα του, η οποία κατέληξε έναν μήνα αργότερα κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος περιέγραψε ως προβληματική (διαχρονικά) τη σχέση με τον πατέρα του, συνταξιούχο στρατιωτικό, τον οποίο χαρακτήρισε απόμακρο, με απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο και τον αδελφό του. Κληθείς να περιγράψει την ημέρα του εγκλήματος ανέφερε: «Η απαξίωσή του με εξόργισε. Τον πάτησα με το πόδι στο λαιμό. Εκείνος είπε: "ευχαριστώ παιδί μου". Το εισέπραξα ως ειρωνεία. Θόλωσα. Πήγα στο ντουλαπάκι και πήρα το μπουκάλι με τη βενζίνη [...] Φώναζε, "καίγομαι" [...] Καθόμουν και τον κοιτούσα. Ήμουν τόσο θολωμένος που δεν σκέφτηκα να βοηθήσω. Πήγα και ειδοποίησα τον αδελφό μου που κοιμόταν εκείνη την ώρα για να κάνει κάτι». Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος φρόντιζε τους γονείς του καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας (ο πατέρας ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι).

