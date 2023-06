Life

“Το Πρωινό”: Με εκλεκτή παρέα του Αγίου Πνεύματος

Παρέα με «Το Πρωινό» και ξεχωριστή παρέα του Αγίου Πνεύματος. Το πιο νόστιμο πιάτο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» θα μας κρατήσει παρέα και στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, με μία εκπομπή που θα τα έχει όλα!

Την Δευτέρα 5 Ιουνίου, ο Γιώργος Λιάγκας, μεταξύ συνεντεύξεων και θεμάτων επικαιρότητας, θα υποδεχτεί εκλεκτούς καλεσμένους.

Ο Μάκης Δελαπόρτας θα αποκαλύψει κορυφαίες στιγμές από τα γυρίσματα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Σωτήρης Τζούμας θα μιλήσει για όλα όσα έζησε πλάι στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο και ο Λευτέρης Πανταζής θα ξεσηκώσει όσους βρίσκονται στο στούντιο, αλλά και τους τηλεθεατές με τα τραγούδια και την ορχήστρα του.

Η Λίτσα Πατέρα θα μιλήσει για τις απρόβλεπτες εξελίξεις που έρχονται για κάθε ζώδιο και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα μαγειρέψει στη λαδόκολλα πεντανόστιμο μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο με τραγανά πατατάκια.

