Κόσμος

Ιταλία: φονική έκρηξη σε πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να βγει από το κτήριο.

(εικόνα αρχείου)

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ιταλικής Πυροσβεστικής, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στις σκάλες της πολυκατοικίας στην οποία σημειώθηκε έκρηξη λίγο μετά τις δυο τοπική ώρα.

Ο άνδρας προφανώς επιχείρησε να βγει από το σπίτι του και να φτάσει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι τραυματίες συνολικά παραμένουν δώδεκα, εκ των οποίων τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Εκλογές - Μητσοτάκης: ακυρώνει την περιοδεία του σε Χαλκιδική και Άγιον Όρος