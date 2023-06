Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: ακυρώνει την επίσκεψη σε Άγιον Όρος λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media για την ακύρωση της περιοδείας του.

Θετικός στον κορονοϊό, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακύρωσε την περιοδεία του σε Χαλκιδική και στο Άγιον Όρος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ανακοίνωσε μέσα από ανάρτησή του στα social media, με ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι κανε τεστ και διαπίστωσε ότι νοσεί, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η περιοδεία του στην Χαλκιδική και η επίσκεψη που θα έκανε στο Άγιο Όρος την παραμονή και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Χαρακτηριστικά δήλωσε στο βίντεο: “Οι αγκαλιές και τα φιλιά της προεκλογικής περιόδου είναι πάντα πολύ ευχάριστα. Έχουν ενίοτε, όμως, και ένα τίμημα. Σήμερα, έκανα το τεστ του covid. Είμαι θετικός, οπότε θα χρειαστεί να παραμείνω για κάποιες μέρες στην οικεία μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω στο Άγιο Όρος, όπως σχεδίαζα. Δεν πειράζει, όμως. Εκεί θα είμαι όμως να πάμε σε μία άλλη ευκαιρία. Αλλά, βέβαια TikTok πάντα θα μπορώ να κάνω, οπότε περιμένετε το επόμενο βίντεο μου”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο