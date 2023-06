Πολιτική

Παυλόπουλος στον ΑΝΤ1: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου (βίντεο)

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε στον ΑΝΤ1, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την πορεία που θα ακολουθήσει.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ήταν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

“O Ερντογάν δεν μπορεί να αλλάξει εκ βάθρων όμως είναι μια νέα εποχή. Ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης που κοιτάζει την Ανατολή.”

“Είναι εκβιασμοί αυτοί και δεν ταιριάζει να δεχτεί η Δύση”, τόνισε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σχετικά με τον προσανατολισμό του Ερντογάν στην Ανατολή, ανέφερε: "Προσπαθεί να αντλήσει χρήματα από το Κατάρ. Είναι στραμμένος προς την Ανατολή, το ΝΑΤΟ θα το βλέπει ως μέσο απειλής για να παίρνει F35 κτλ και την Ευρώπη την βλέπει ως μέσο για να παίρνει επιχορηγήσεις και κονδύλια. Η Δύση δεν θα πρέπει να υποκύψει σε τέτοιους εκβιασμούς.”

Όσον αφορά την “διπλωματία των σεισμών” και το πιο ήρεμο κλίμα που επικρατεί, ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε, ότι “δεν θα αλλάξει η νοοτροπία του. Απλά θα υπάρχουν κάποιες πιο ήρεμες περίοδοι.”

"Με την Τουρκία έχουμε διαχρονικά μόνο μία διαφορά. Αυτή λέγεται νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Όταν για τα άλλα ζητήματα που λέει η Άγκυρα ότι δεν είναι έτοιμος να υποχωρήσει, όταν του εξηγούμε ότι σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχει κάτι να περιμένει γιατί εμείς έχουμε μόνο μία διαφορά, και αυτό γίνει ρητό, τότε δεν θα μπορεί παρά να υποχωρήσει.", είπε στην συνέχεια.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και χαρακτηριστικά δήλωσε: "Η Κύπρος, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο με μία λύση μέσα από αυτό το πλαίσιο θα δοθεί τέλος στο ζήτημα παρά τα όσα προσπαθεί η Τουρκία".

Για το ενδεχόμενο "θερμού επεισοδίου" δήλωσε: "Αποφεύγει το θερμό επεισόδιο όχι επειδή δεν του αρέσει γιατί αυτό θα σημάνει την ολική ρήξη με τη Δύση".

Ακόμη ο Προκόπης Παυλόπουλος, τόνισε την ετοιμότητα και την ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

