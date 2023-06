Life

Tupac Shakur: Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας για το “είδωλο της ραπ”

Σχεδόν 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του, ο ράπερ που άλλαξε τον ρου της μουσικής αυτής αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Το είδωλο της ραπ Tupac Shakur θα τιμηθεί μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Η αδερφή του αείμνηστου καλλιτέχνη Sekyiwa «Set» Shakur, θα είναι παρούσα στην τελετή και θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στις 7 Ιουνίου στη λεωφόρο του Χόλιγουντ.

«Ο Tupac Shakur ήταν ράπερ, ηθοποιός, ακτιβιστής, ποιητής και επαναστάτης» δήλωσε η παραγωγός του οργανισμού Λεωφόρος της Δόξας του Χόλιγουντ, Άνα Μαρτίνεζ.

«Ο εμβληματικός καλλιτέχνης συνέχισε να είναι μέρος του πολιτιστικού κλίματος για δεκαετίες μετά τον θάνατό του και θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική πολιτιστική προσωπικότητα για πολλά χρόνια ακόμα» ανέφερε.

«Σίγουρα, το αστέρι του Tupac θα προστεθεί στη λίστα με τα αστέρια με τις περισσότερες επισκέψεις» πρόσθεσε.

Ο ράπερ του «California Love», ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996 σε ηλικία 25 ετών είχε μία επιτυχημένη μουσική και κινηματογραφική καριέρα, επηρεάζοντας το είδος hip-hop και συγκεντρώνοντας παγκόσμια βάση θαυμαστών. Έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και τα άλμπουμ του «All Eyez on Me» και «Greatest Hits» έγιναν αδαμάντινα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Shakur τιμήθηκε από την πόλη Όκλαντ της Καλιφόρνια, το δημοτικό συμβούλιο της οποίας ψήφισε υπέρ της μετονομασίας οδού σε «Tupac Shakur Way».

