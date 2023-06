Κοινωνία

Χίος - Σύγκρουση πλοίων: αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια το ένα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνας διασώστης έθεσε με σαφήνεια προς τον πλοίαρχο ότι βρίσκεται σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης και ότι αν χρειάζεται βοήθεια, αυτή θα πρέπει να την αιτηθεί από τις ελληνικές αρχές.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της σύγκρουσης των δύο φορτηγών πλοίων που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι ανοιχτά της Χίου. Ο πλοίαρχος του ενός πλοίου στο οποίο επιβαίνουν και 10 Τούρκοι ναυτικοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, αρνήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια όταν του επισημάνθηκε από Ελληνα διασώστη ότι βρίσκεται σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης και ότι αν χρειάζεται βοήθεια αυτή θα πρέπει να την αιτηθεί από τις ελληνικές αρχές.

Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο ΑΝΤ, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές στη μέση του κύτους του μετά τη σύγκρουση με το φορτηγό πλοίο Potentia.

Αυτή τη στιγμή το ΑΝΤ συνοδευόμενο από το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής κατευθύνεται προς τις τουρκικές ακτές για την παροχή βοήθειας.

Πάντως, από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των πληρωμάτων των δύο πλοίων, στα οποία επέβαιναν συνολικά 32 άτομα.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή του συμβάντος στο σημείο κατέπλευσε μεγάλο πλήθος σκαφών του λιμενικού και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα επτά περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης , ενώ συνέδραμαν επίσης ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα αεροσκάφος Canadair CL-215 της Πολεμικής Αεροπορίας, τρία (03) ελικόπτερα SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και παραπλέοντα πλοία.

Επίσης, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή είχε καταπλεύσει και σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Το πλοίο Potentia με σημαία Σιγκαπούρης στο οποίο επέβαιναν 19 άτομα αλλοδαπό πλήρωμα και είχε αναχωρήσει από τη Σμύρνη με προορισμό τη Γαλλία προσέκρουσε με την πρύμνη στη μέση του πλοίου ΑΝΤ σημαίας Βανουάτου, στο οποίο επέβαιναν 13 άτομα αλλοδαπό πλήρωμα μεταξύ των οποίων και 10 Τούρκοι υπήκοοι.

Το συγκεκριμένο πλοίο είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για την Ουκρανία.

Στο κατάστρωμα του πλοίου ΑΝΤ που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές στη μέση του κύτους του δεν αναφέρθηκε κάποιος κίνδυνος, ενώ έλληνας διασώστης που με τη βοήθεια ελικοπτέρου κατέβηκε στο κατάστρωμά του έθεσε με σαφήνεια προς τον πλοίαρχο του πλοίου ότι βρίσκεται σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης και ότι αν χρειάζεται βοήθεια αυτή θα πρέπει να την αιτηθεί από τις ελληνικές αρχές.

Το ίδιο είχε επισημάνει στον πλοίαρχο του ΑΝΤ και ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας.

Τελικά ο πλοίαρχος του ΑΝΤ αρνήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια και συνοδευόμενο από το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τις τουρκικές ακτές για την παροχή βοήθειας.

Εως αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί κάποιο αίτημα εγκατάλειψης από τα πλήρωμα του άλλου πλοίου του Potentia, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει δύο ρυμουλκά από Πειραιά και Λαύριο προκειμένου να συνδράμουν στην παροχή βοήθειας.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της σύγκρουσης είναι καλές, διευκολύνοντας το έργο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Παυλόπουλος στον ΑΝΤ1: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου (βίντεο)