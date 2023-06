Αθλητικά

Roland Garros: Ο Τσιτσιπάς στους “16”

Εύκολη νίκη για τον Έλληνα πρωταθλητή, που προκρίθηκε στους 16 του Roland Garros.

Παίζοντας εξαιρετικό τένις και πιστοποιώντας ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται όλο ο καλύτερος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισε» με... συνοπτικές διαδικασίες τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-3) προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο στους «16» του Ρολάν Γκαρός.

Εκεί, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής θ΄ αντιμετωπίσει τον 27χρονο Αυστριακό, Σεμπάστιαν Όφνερ (νο118 στον κόσμο), ο οποίος επικράτησε νωρίτερα του 36χρονου Ιταλού, Φάμπιο Φονίνι, με 3-2 σετ.

Ο 24χρονος παρουσιάστηκε πάρα πολύ σοβαρός και πειθαρχημένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με το νο95 της παγκόσμιας κατάταξης. Έδειξε πως θέλει πάρα πολύ να προχωρήσει και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο κορυφαίο Grand Slam του Παρισιού και με την πρόκρισή του στον 4ο γύρο του τουρνουά επιβεβαίωσε πως είναι ικανός να το κάνει, παρότι ο δρόμος μέχρι τον τελικό δεν είναι «στρωμένος με... ροδοπέταλα».

Απέναντι στον Σβάρτσμαν ο Τσιτσιπάς έκανε το 4Χ4 στις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ με τη σημερινή έφτασε τις 5 νίκες επί συνόλου 7 αγώνων με τον Αργεντινό.

Ήταν, πάντως, η πρώτη επιτυχία του Έλληνα τενίστα επί του αντιπάλου του σε διοργάνωση επιπέδου Grand Slam και η 4η σε χωμάτινη επιφάνεια με τον Έλληνα να μετρά πλέον 3 νίκες, μετά από εκείνες σε Βαρκελώνη (2018) και Μονακό (2022).

Να σημειωθεί ότι στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας έφτασε μέχρι τον τελικό, ενώ στο Πριγκιπάτο πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

