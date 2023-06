Life

Άννα Βίσση: H στιγμή που δάκρυσε για τα 50 χρόνια καριέρας (βίντεο)

Η Άννα Βίσση, στην συνέντευξη τύπου για τα 50 χρόνια καριέρας, λύγισε από τη συγκίνηση σε μία συνέντευξη, "κατάθεση" ψυχής.

Η Άννα Βίσση γιόρτασε τα 50 χρόνια καριέρας στη δισκογραφία και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Λάρνακα. Η τραγουδίστρια, μάλιστα, δεν άντεξε μιλώντας για τη σπουδαία πορεία της και ξέσπασε σε κλάματα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια καριέρας και θα γιορτάσει αυτή τη μνημειώδη επέτειο με μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζει σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μιλώντας για τα 50 χρόνια καριέρας της σε συνέντεξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (1/6), φανερά συγκινημένη μοιράστηκε με εκπρόσωπους των ΜΜΕ τη χαρά, τις ανησυχίες και τις σκέψεις της για όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αυτά που έρχονται.

«Δεν συμπαθώ πολύ αυτό που κάνω τώρα, προτιμώ να τραγουδάω. Φουσκώνω από περηφάνεια για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Δεν είναι πολύ ωραίο να μετράς χρόνια. Έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες, αυτή έχει μια άλλη σημασία. Αναρωτιέμαι γιατί κλαίω. Είναι χαρά, είναι και πόνος. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα να μετράς χρόνια. Ο χρόνος περνάει και αναρωτιόμαστε τι έχουμε κάνει, τι θα κάνουμε, φοβόμαστε μην τελειώσει αυτό που κάνουμε. Είναι τρομακτικό, αλλά και υπέροχο ταυτόχρονα. Πιστεύω ο,τι κάνουμε κάποια στιγμή έρχετε μπροστά μας θεόρατο και μας κάνει πιο δυνατούς απέντατι στον θάνατο. Και όχι μόνο τον θάνατο του ανθρώπου, αλλά τον θάνατο των πράξεών μας, του σκοπού για τον οποίον ζούμε.», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

Δεν παρέλειψε να αναφερεθεί και στον Νίκο Καρβέλα, για τον οποίο είπε: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι αυτό που λένε κάρμα, μαγεία. Στην αρχή φοβόμουν τον Καρβέλα, μετά τον ερωτεύτηκα, ήταν τύχη που τον γνώρισα. Ο Νίκος μου έχει προσφέρει το ελιξίριο της νεότητας και την αιωνιότητας. Ο Καρβέλας δεν θα με αφήσει να πεινάσω από τραγούδια, θα είμαι πάντα η βασίλισσά του».

Η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην γενέτειρά της Λάρνακα, στην πλατεία Ευρώπης σε μία μεγάλη συναυλία για να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο της, με είσοδο ελεύθερη.

