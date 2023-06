Παράξενα

Ρόδος: Δημόσιος υπάλληλος και πολίτης “πιάστηκαν” στα χέρια (εικόνες)

Αιματηρό επεισόδιο σε δημόσια υπηρεσία της Ρόδου. Χειροπέδες σε δύο άτομα.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή στο Κτηματολόγιο της Ρόδου, όπου ξέσπασε καβγάς μεταξύ υπαλλήλων και πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης που εξυπηρετείτο από γυναίκα υπάλληλο άρχισε να λογομαχεί μαζί της κι ένας συνάδελφός της έσπευσε να «βοηθήσει».

Αν’αυτού η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα μετά από βρισιές που αντάλλαξαν μεταξύ τους, να αρχίσουν να χτυπιούνται με γροθιές και κλωτσιές!

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με μαρτυρίες άρπαξε ένα κάδρο και χτύπησε με αυτό τον πολίτη με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι(!) και να γεμίσει με αίματα το πάτωμα! Μπροστά στο επεισόδιο βρίσκονταν επίσης αρκετοί δικηγόροι της Ρόδου και πολίτες. Κάποιοι από αυτούς μπήκαν παρενέβησαν και χώρισαν τους δύο, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα.

Ο πολίτης έφυγε από το σημείο με απειλές και βρισιές, συνελήφθη όμως λίγα λεπτά αργότερα και από κοινού πολίτης και υπάλληλος οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Στο σημείο έφθασε ομάδα αστυνομικών, που κατέγραψε δεδομένα και τα όσα συνέβησαν και αναμένεται να ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας. Η υπόθεση θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: rodiaki.gr

