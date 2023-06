Οικονομία

Πλαστά χαρτονομίσματα: Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς

Στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατιντάδες χαρτονομίσματα αξίας από 5 έως και 100 ευρώ.

Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στην Αθήνα, δύο αλλοδαποί ο ένας από την Αιθιοπία και ο άλλος από το Κονγκό για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και κατοχή εγγράφων τρίτων προσώπων.

Έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών της Ασφάλειας Αττικής, σχετικά με τη δράση των κατηγορούμενων στην διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων, τα οποία εν συνεχεία έθεταν σε κυκλοφορία, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια στα σπίτια των κατηγορουμένων στην Αθήνα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

66 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ

115 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

205 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ

38 πλαστά χαρτονομίσματα των 5 ευρώ

άδεια διαμονής τρίτου προσώπου

πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων

4 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

