Οικονομία

Μυτιλήνη – Σμύρνη: Το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παρασκευή έφτασαν στη Λέσβο από τα μικρασιατικά παράλια, περίπου 1.000 επισκέπτες.

Το πρώτο δρομολόγιο για φέτος που συνδέει τη Σμύρνη με τη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ας σημειωθεί ότι η Μυτιλήνη είναι η μόνη πόλη των νησιών του ανατολικού Αιγαίου που συνδέεται ακτοπλοϊκά απευθείας με τη Σμύρνη.

Το δρομολόγιο με πλοίο τύπου καταμαράν, έφερε σήμερα 236 επισκέπτες, ενώ ας σημειωθεί ότι την Παρασκευή συνολικά με πλοία της γραμμής που συνδέουν τη Μυτιλήνη με τα απέναντι Μικρασιατικά παράλια έφτασαν πάνω από 1000 επισκέπτες.

Ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, με αφορμή την άφιξη του πρώτου πλοίου φέτος από τη Σμύρνη συναντήθηκε με Τουρκική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης της Σμύρνης και επιχειρηματίες.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, είπε, καθώς η Περιφερειακή Αρχή με τις ενέργειες της και τις στοχευμένες δράσεις της στην Λέσβο, στην Χίο και στην Σάμο, έχει αυξήσει το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία και αυτό είναι εμφανές πλέον. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, καθώς έχω ξανά πει πως ο εξ ανατολών τουρισμός είναι η κορωνίδα της τουριστικής ανάπτυξης των νήσων μας», κατέληξε.

Εικόνες: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Επική γκάφα με πεζοδρόμιο (εικόνες)

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ινδία: Εκατοντάδες οι νεκροί (εικόνες)