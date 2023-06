Κόσμος

Liberation - Εύα Καϊλή: Είχα παραλύσει από τρόμο, όταν...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ευρωβουλευτής για την στιγμή της σύλληψης του συντρόφου της και ακολούθως την δική της. Τι λέει για τον σύντροφο της και πατέρα του παιδιού της

Η Εύα Καΐλή μιλά για πρώτη φορά στην γαλλική εφημερίδα Liberation, όπου δίνει την δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν στην υπόθεση του “Qatar gate”.

Η συνέντευξη δόθηκε στις 25 Απριλίου στο σπίτι της Εύας Καϊλή, στις Βρυξέλλες, έναν μήνα πριν από την απόφαση των βελγικών Αρχών να αφαιρεθεί από την Ελληνίδα ευρωβουλευτή το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Η κ. Καϊλή περιγράφει με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν την ημέρα της σύλληψής τόσο της ίδιας όσο και του Φραντσέσκο Τζόρτζι.

«Είχα παραλύσει από τρόμο» τιτλοφορείται η συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «Με έβαλαν στη φυλακή για κάτι στο οποίο δεν ήμουν μπλεγμένη. Δεν αναφέρθηκα ποτέ στις συζητήσεις μεταξύ Πάντσέρι και Τζόρτζι τις οποίες η αστυνομία άκουγε για ένα χρόνο. Όλα τα χρήματα ήταν δικά τους και το είπαν στον δικαστή. Είναι τόσο προφανές ότι δεν έχω κανέναν ρόλο σε αυτή την υπόθεση».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της, ενώ μίλησε και για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι λέγοντας «Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Έχω ζήσει σχέσεις στις οποίες δεν υπήρχε εμπιστοσύνη. Δεν είχα δει ποτέ αυτά τα χρήματα».

Η Εύα Καϊλή είπε ακόμη στην εφημερίδα ότι «δεν υπάρχουν λογαριασμοί στο εξωτερικό, στη Ρωσία, την Κύπρο ή τον Παναμά. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, όλα δηλώνονται. Και έλεγξαν και ξαναέλεγξαν. Και τα δακτυλικά μου αποτυπώματα δεν υπήρχαν στα χαρτονομίσματα».

Οι συνήγοροί της Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Σβεν Μαρί είχαν δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι «έχει κινηθεί η νομική διαδικασία για να καταργηθούν οι περιοριστικοί όροι, ιδιαίτερα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, γιατί επιθυμεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Με διάταξη του ανακριτή έχει επιτραπεί στον σύντροφο της Φρατζέσκο Τζιόρτζι να διαμένει στην κοινή κατοικία».

Την ίδια ώρα, στις έρευνες των βελγικών Αρχών επανέρχεται η εφημερίδα Le Soir, όπου γίνεται λόγος για την «τραπεζική κίνηση» των λογαριασμών της Πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες, αλλά και στον Πρέσβη της Μαυριτανίας.

«Δύο από τους λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ στην KBC, προειδοποιεί η Ctif (Μονάδα Επεξεργασίας Οικονομικών Πληροφοριών) σε πρακτικά τα οποία η Soir μπόρεσε να διαβάσει, χρεώθηκαν γενναιόδωρα μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021: 252.815 ευρώ ο ένας, 49.545 ευρώ ο άλλος. Άλλες μέρες, αναλήψεις 10.000 ευρώ». Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι το επόμενο έτος, από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, από τον πρώτο από αυτούς τους λογαριασμούς εξακολουθούσαν να γίνονταν αναλήψεις μετρητών και κάνει λόγο για σύνολο 124.734 ευρώ.

«Η Ctif είναι, τουλάχιστον, καχύποπτη: «Δεδομένων των υποψιών για διαφθορά που εμπλέκουν εμφανώς το Κατάρ, είναι πιθανό ότι τουλάχιστον μέρος των αναλήψεων μετρητών που έγιναν στους διάφορους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν τον σκοπό», σημειώνει σε μία από τα καταγγελίες που απεστάλησαν στην εισαγγελία, σύμφωνα με την Soir, ενώ η πρεσβεία του Κατάρ στις Βρυξέλλες δεν απάντησε σε επικοινωνία της εφημερίδας.

Στις ίδιες επιστολές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ctif εφιστά επίσης την προσοχή του δικαστή και της ομοσπονδιακής εισαγγελίας «στη σπάταλη συμπεριφορά του πρέσβη της Μαυριτανίας: μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουλίου 2022, κινητοποιήθηκαν 27.000 ευρώ από τον λογαριασμό του στην ING για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι».

«Από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό αφαιρέθηκαν επίσης σχεδόν 100.000 ευρώ σε μετρητά. Αρκετά για να τροφοδοτήσουν τις υποψίες των ανακριτών αφού στις 10 Δεκεμβρίου ο Φραντσέσκο Τζόρτζι τους είχε εκμυστηρευτεί ότι με τον φίλο του Αντόνιο Παντσέρι είχαν εργαστεί όχι μόνο υπέρ του Μαρόκου και του Κατάρ αλλά και της Μαυριτανίας» σημειώνει η Soir.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Ρόδος: Απαγωγή παιδιών από άνδρα που λέει ότι είναι ο πατέρας τους

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου