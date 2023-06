Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 29χρονου

Αγωνία και ανησυχία για την τύχη του νεαρού άνδρα εκφράζουν συγγενείς του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 29χρονου από την περιοχή Καμάρι στην Θήρα.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 02/01/2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Καμάρι στην Θήρα , ο Στέφανος Ζουμπέρ Πρέκα, 29 ετών. Στις 03/06/2023 κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του Στέφανου Ζουμπέρ Πρέκα στο «Χαμόγελο του Παιδιού», προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Στέφανος Ζουμπέρ Πρέκα έχει ύψος 1,87μ., είναι αδύνατο έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

