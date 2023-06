Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν την pole position στη Βαρκελώνη

Την τέταρτη pole position της σεζόν και την πρώτη του στην πίστα της Βαρκελώνης πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν.

Την κατάκτηση της pole position στη Βαρκελόνη πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο δις Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που έλαβαν χώρα στους δρόμους της ισπανικής πόλης και θα βρεθεί αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Πλάι του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari, ενώ στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις με MacLaren

