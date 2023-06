Τοπικά Νέα

Ξάνθη: Μυστήριο με εγκατάλειψη βρέφους - Βρέθηκε στον δρόμο

Ανδρας δήλωσε πως βρήκε το βρέφος παρατημένο. Κατά το στάδιο ωστόσο της ανάκρισης οι Αστυνομικοί κατάφεραν να εκμαιεύσουν την αλήθεια.

Mια περίεργη υπόθεση με εγκατάλειψη βρέφους κλήθηκε να διαλευκάνει η Αστυνομία στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας δήλωσε πως βρήκε ένα βρέφος να το έχουν αφήσει στον δρόμο, στην περιοχή της Γενισέας.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου εξετάστηκε για να διαπιστωθεί εάν ήταν καλά στην υγεία του ενώ την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Αστυνομία.

Κατά το στάδιο ωστόσο της ανάκρισης οι Αστυνομικοί κατάφεραν να εκμαιεύσουν την αλήθεια. Διαπιστώθηκε πως πρόκειται για παιδί το οποίο είχε φέρει πρόσφατα στη ζωή συγγενικό πρόσωπο του άνδρα που υποτίθεται πως το είχε εντοπίσει στο δρόμο.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως επιχειρήθηκε με αυτό τον τρόπο η εγκατάλειψη του παιδιού, ενώ πλέον σχηματίζεται δικογραφία και η υπόθεση θα λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης

