Κύπελλο Αγγλίας: Στην Μάντσεστερ Σίτι η κούπα με... υπογραφή Γκουντογκάν

Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε και την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας, για 7η φορά στην ιστορία της και πάει για το treble!

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ένα ακόμη βήμα για να φθάσει στο μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τρεμπλ τη φετινή σεζόν, αφού μετά την επιτυχία του τίτλου στην Premier League, πανηγύρισε σήμερα και την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας, για έβδομη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» τη συμπολίτισσα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών και της αναμέτρησης, αφού πέτυχε δύο γκολ και οδηγεί την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στο τρεμπλ, καθώς έχει προκριθεί και στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ στις 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε τον τελικό με γκολ από τα αποδυτήρια, καθώς μόλις στο 12ο δευτερόλεπτο ο Ιλκάι Γκουντογκάν με φοβερό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ντε Χέα και άνοιξε το σκορ για τους πρωταθλητές. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα αιφνιδίασε έτσι τους «κόκκινους διαβόλους» και στη συνέχεια ανέλαβε τον έλεγχο του ματς και πίεσε για το δεύτερο γκολ.

Στο 33ο λεπτό όμως η Γιουνάιτεντ, που έως τότε δεν είχε καταφέρει να φθάσει με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία, κατάφερε να βρεθεί στο σημείο του πέναλτι, μετά από απροσεξία του Γκρίλις, που βρήκε την μπάλα με το χέρι εντός περιοχής. Ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε το ματς.

Στην επανάληψη και πάλι ο Γκουντογκάν είχε τον λόγο και με ένα ακόμη σουτ εκτός περιοχής στο 51ο λεπτό κατάφερε να δώσει ξανά στους «πολίτες» την πρωτοπορία στο σκορ. Η ομάδα του Τεν Χαγκ προσπάθησε στη συνέχεια ν' αντιδράσει είχε μια καλή στιγμή με τον Γκαρνάτσο (78'), δοκάρι με τον Μακ Τόμινεϊ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα.

Να σημειωθεί πως μολονότι η εφετινή ήταν η 142η σεζόν της αρχαιρότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον πλανήτη, οι δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ με την υπεραιωνόβια ιστορία δεν είχαν τεθεί ποτέ στο παρελθόν αντιμέτωπες στον τελικό του FA Cup (αλλά ούτε και σε αυτόν του League Cup)!

Η Σίτι κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και πάει τώρα για το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέκτησαν τον Φεβρουάριο το League Cup, επικρατώντας στον τελικό της Νιούκαστλ και θα μείνουν φέτος με το τρόπαιο αυτό, ελπίζοντας σε μεγαλύτερες διακρίσεις τη νέα σεζόν.

Ο διαιτητής του τελικού ήταν ο διεθνής Πολ Τίρνεϊ.

Οι συνθέσεις:

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρντιόλα): Ορτέγα, Γουόκερ, Ντίας, Αγκάνζι, Στόουνς, Ρόδρι, Γκουντογκάν, Σίλβα, Ντε Μπρόινε (76' Φόντεν), Γκρίλις (89' Ακε), Χάαλαντ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ερικ Τεν Χαγκ): Ντε Χέα, Μπισάκα, Σο, Βαράν, Λίντελοφ (83' Μακ Τόμινεϊ), Κασεμίρο, Ερικσεν (62' Γκαρνάτσο), Φερνάντες, Φρεντ, Σάντσο (78' Βέγκχορστ), Ράσφορντ.

