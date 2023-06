Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Χειροπέδες σε 81χρονο

Σοκάρει η νέα υπόθεση ασέλγειας κατά ανηλίκου. 81χρονος χτυπούσε και κακοποιούσε 14χρονη. Η καταγγελία φρίκης από την ανήλικη.

Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, συνέλαβαν 81χρονο για υπόθεση που αφορά σε αποπλάνηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, χθες ο άντρας απομόνωσε τη 14χρονη σε εξωτερικό χώρο και προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Από την έρευνα, προέκυψε ότι ο 81χρονος με διάφορα τεχνάσματα προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ενώ με απειλές και χρήση σωματικής βίας υποχρέωνε την ανήλικη να μην αναφέρει σε άλλους τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Η ανήλικη, χθες το βράδυ, βρήκε το θάρρος να αντιδράσει και αφού απομακρύνθηκε ενημέρωσε οικεία της πρόσωπα, τα οποία με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις αστυνομικές Αρχές.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

