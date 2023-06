Κοινωνία

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Υπό κράτηση ο ιερέας που έστειλε χυδαία βίντεο σε 12χρονο

Ο ιερέας ισχυρίστηκε πως το βίντεο το έστειλε κατά λάθος στον ανήλικο και πως είχε άλλον παραλήπτη. Το χρονικό της σύλληψης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιερέας που έστελνε χυδαία βίντεο στον 12χρονο. Με τη διαδικασία αυτόφωρου προσήχθη στα δικαστήρια Ναυπλίου ο 40χρονος Αρχιμανδρίτης, ο οποίος υπηρετεί σε χωριό της Ερμιονίδας και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας ζήτησε προθεσμία για να δικαστεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη.

Παρά το αίτημα της υπεράσπισης, να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, η Έδρα μετά από πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως αρνήθηκε και ζητήθηκε την προσωρινή του κράτηση.

Ο 40χρονος ιερέας δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι το άσεμνο βίντεο ήθελε να το στείλει σε κάποιον άλλον και όχι στο ανήλικο.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι απέστειλε σε ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας ισχυρίστηκε πως το βίντεο το έστειλε κατά λάθος στον 12χρονο και πως είχε άλλον παραλήπτη.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου.

Νωρίτερα ανακοίνωση εξέδωσε και η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης αναφέροντας μάλιστα και το όνομα του ιερέα:

«Η `Ιερά Μητρόπολις "Υδρας, Σπετσών & Αιγίνης άνακοινοί ότι ό Άρχιμ. π. `Ιερόθεος Λουμουσιώτης κληρικός τής καθ' `Ημάς `Ιεράς Μητροπόλεως έτέθη σέ αργία ως διαλευκάνσεως τής ύποθέσεώς του γιά αδίκημα διωκόμενον άπό τόν Ποινικόν Κώδικα καί ταυτοχρόνως άπό τούς `Ιερούς Κανόνας τής `Εκκλησίας».

Πηγή: argolikeseidhseis.gr