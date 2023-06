Οικονομία

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπέγραψε αύξηση χρέους για αποφυγή χρεοκοπίας

Τέλος φαίνεται πως παίρνει ο "εφιάλτης" της χρεοκοπίας για τις ΗΠΑ, μετά τον νόμο που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν.

Έπειτα από πολλές εβδομάδες πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα τον νόμο με το οποίο αποφεύγεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επικύρωσε τον νόμο με το οποίο αυξάνεται το όριο του χρέους των ΗΠΑ, αποτρέποντας τη στάση πληρωμών.

Τα δύο σώματα του Κογκρέσου ενέκριναν αυτήν την εβδομάδα το σχετικό νομοσχέδιο, αφού ο Μπάιντεν κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Κέβιν Μακάρθι, έπειτα από τεταμένες, πολυήμερες διαπραγματεύσεις.

Ο νόμος αυτός αναστέλλει για δύο χρόνια, μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, το ανώτατο όριο του χρέους των ΗΠΑ και καθορίζει επίσης ορισμένους δημοσιονομικούς στόχους.

Ο Μπάιντεν είχε προαναγγείλει ότι θα υπέγραφε τον νόμο αμέσως μόλις έφτανε στο γραφείο του, επισημαίνοντας ότι «τίποτα δεν θα ήταν πιο ανεύθυνο, πιο καταστροφικό» από τη χρεοκοπία των ΗΠΑ. Το υπουργείο Οικονομικών είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του μετά τις 5 Ιουνίου, εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τότε κάποια συμφωνία στο Κογκρέσο.

