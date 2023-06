Παράξενα

Βατικανό: Λειτουργία εξαγνισμού μετά από παρουσία γυμνού μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου (εικόνες)

Ειδική λειτουργία έγινε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, αφού ένας άνδρας στάθηκε γυμνός μέσα στον ναό.

Μια ειδική τελετή εξαγνισμού έγινε σήμερα στον κεντρικό βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, μετά τη «βεβήλωσή» του από έναν άνδρα ο οποίος στάθηκε γυμνός εντός του ναού, για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η λειτουργία, όπως απαιτείται από το Κανονικό Δίκαιο, τελέστηκε από τον αρχιερέα της Βασιλικής, τον καρδινάλιο Μάουρο Γκαμπέτι.

Την Πέμπτη, την ώρα που ο ναός έκλεινε, ένας Πολωνός έβγαλε τα ρούχα του και στάθηκε στον βωμό. Στην πλάτη του ήταν γραμμένο το σύνθημα: «Σώστε τα παιδιά της Ουκρανίας».

Οι φρουροί του Βατικανού τον παρέδωσαν στην ιταλική αστυνομία. Μετά τη σύλληψή του διατάχθηκε η απέλασή του από την Ιταλία.

Στην τελετή, ο βωμός που χρησιμοποιεί ο πάπας Φραγκίσκος ραντίστηκε με αγιασμό. Ο Γκαμπέτι είπε ότι ο Πολωνός διέπραξε μια αμαρτωλή και «ανάρμοστη, πραγματικά λυπηρή ενέργεια» για να επιστήσει την προσοχή στα θύματα του πολέμου.

Μια πηγή του Βατικανού είπε την Πέμπτη ότι ο άνδρας αυτός είχε στο σώμα του πληγές που προκάλεσε ο ίδιος με τα νύχια του. Τα στοιχεία του δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ωστόσο από φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι είναι ηλικίας περίπου 30 ετών.

Naked man protests war in Ukraine at St Peter's Basilica at Vatican https://t.co/Z7X8fsliVF — NewsfeedsMedia (@NewsfeedsMedia) June 2, 2023

