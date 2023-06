Κόσμος

Ιταλία: Λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες έπεσε σε γκρεμό

Στο δυστύχημα εμπλέκονται ακόμη 5 οχήματα. Το λεωφορείο – ένα Flixbus – είχε φύγει από το Λέτσε και κατευθυνόταν προς τη Ρώμη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α16 στην Ιταλία, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα, με την εμπλοκή 5 αυτοκινήτων και ενός λεωφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τη ζωή του.

Το λεωφορείο με 38 επιβάτες, ανετράπη και έπεσε σε γκρεμό. Υπάρχουν τουλάχιστον 14 τραυματίες, εκ των όποιων μερικοί σοβαρά.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, η τραγωδία σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο A16 Naples-Canosa , προς την κατεύθυνση της Νάπολης, κοντά στον δήμο Vallesaccarda στο 101 χλμ..

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Αβελίνο, Μπενεβέντο, Αριάνο Ιρπίνο και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το λεωφορείο – ένα Flixbus – είχε φύγει από το Λέτσε και κατευθυνόταν προς τη Ρώμη.

