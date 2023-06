Οικονομία

Συλλήψεις για παρεμπόριο στην Θεσσαλονίκη

Κατασχθέθηκαν 1.930 αδασμολόγητα προϊόντα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή

Χίλια εννιακόσια τριάντα αδασμολόγητα προϊόντα παρεμπορίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ έξι άτομα συνελήφθησαν στα πλαίσια σχετικών ελέγχων που πραγματοποίησαν αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών της διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές της Βούλγαρη και της Ξηροκρήνης.

Ελέγχθηκαν εβδομήντα δύο άτομα συνολικά. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί «Υπαίθριου Εμπορίου», σχηματίστηκαν επιπλέον δώδεκα δικογραφίες, ενώ βεβαιώθηκαν και πέντε διοικητικά πρόστιμα. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου, όπως επισημαίνει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

