Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ρόδο: Μόνο με ανταγωνιστική οικονομία και ισχυρή ανάπτυξη θα έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμείς προτρέπουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με ποιοτικό τουρισμό υψηλής προστιθέμενής αξίας για όλα τα προϊόντα μας και τα μεταποιημένα και του πρωτογενή τομέα επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη.

"Εμείς προτρέπουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με ποιοτικό τουρισμό υψηλής προστιθέμενής αξίας για όλα τα προϊόντα μας και τα μεταποιημένα και του πρωτογενή τομέα" επεσήμανε σε δηλώσεις του στη Ρόδο το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισκεπτόμενος το Μουσείο Μέλισσας, στο νησί. Μετά την ξενάγηση του στους χώρους του Μουσείου ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε τα εξής:

"Έχουμε χρέος να στηρίξουμε ένα τουριστικό προϊόν ανταγωνιστικό προστιθέμενης αξίας. Τον ποιοτικό τουρισμό. Για αυτό τις τελευταίες τέσσερεις μέρες επισκέφθηκα το ερευνητικό κέντρο μαστίχας της Χίου με τα εξειδικευμένα του προϊόντα την μονή Τοπλού με το υψηλής ποιότητας λάδι και κρασί την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης με το πολύ γνωστό τυρί και σήμερα εδώ το μουσείο Μέλισσας με τα τυποποιημένα μεταποιημένα προϊόντα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ότι έχουμε την ανάγκη ως χώρα να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν όπου οι ταξιδιώτες θα γεύονται τα προϊόντα της εγχώριας παραγωγής. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε εξωστρέφεια ισχυρές εξαγωγές και χιλιάδες καλές θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας ώστε να μείνουν στον τόπο μας να δημιουργήσουν, να παράξουν πλούτο, να κάνουν οικογένειες και η Ελλάδα να είναι μία ανθεκτική κοινωνία, μια ανθεκτική οικονομία, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες περιπέτειες που περνάει ο κόσμος. Μόνο αν έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία και ισχυρή ανάπτυξη θα έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο μας, για αυτό εμείς προτρέπουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με ποιοτικό τουρισμό υψηλής προστιθέμενής αξίας για όλα τα προϊόντα μας και τα μεταποιημένα και του πρωτογενή τομέα"

Στις 7μ.μ. ο κ. Ανδρουλάκης πρόκειται να μιλήσει σε ανοικτή συγκέντρωση στην πόλη της Ρόδου στην πλατεία Ευαγγελισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε αυτοκίνητο από... γυαλιά ηλίου (εικόνες)

Σάμος: Βόας έκοβε... βόλτες προκαλώντας πανικό (εικόνες)

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο