Ούλοφ Πάλμε: Εγκαινιάστηκε μουσείο προς τιμήν του στην Κρήτη

Ο γιος του Ούλοφ Πάλμε έκοψε την κορδέλα του μουσείου, για τα εγκαίνια που έγιναν παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου.

Παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη εγκαινιάστηκε στο Μοχό του Δήμου Χερσονήσου το Μουσείο για τον Ούλοφ Πάλμε, το δολοφονημένο Σουηδό πολιτικό που συνδεόταν στενά με την περιοχή και τους ανθρώπους της, καθώς επί χρόνια την επισκεπτόταν και είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις.

Η δημιουργία του μουσείου ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Ούλοφ Πάλμε, που επί χρόνια συνέλεγε υλικό, που εκτίθεται πλέον στους χώρους της έκθεσης.

«Είναι μεγάλη τιμή για την Κρήτη που δημιουργεί αυτό το μουσείο γιατί δείχνει έμπρακτα τις σχέσεις του κρητικού λαού με τα προοδευτικά κινήματα όχι μόνο της Ευρώπης αλλά όλου του κόσμου. Προοδευτικά κινήματα που αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, αντιιμπεριαλιστικά κινήματα που ήθελαν όλους τους λαούς να ζουν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, δικαιοσύνης, ελπίδας και προοπτικής» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στα εγκαίνια το παρών έδωσε και ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο γιος του Ούλοφ Πάλμε, Γιοακίμ που εξέφρασαν την χαρά και τη συγκίνηση τους για τη δημιουργία του μουσείου, αλλά και την σύνδεση των δυο οικογενειών.

«Μας συνδέουν πολιτικοί αγώνες, αγώνες για τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, παλεύοντας για την ειρήνη όπως την πρωτοβουλία των έξι , παλεύοντας ενάντια στο φασισμό την ξενοφοβία, το ρατσισμό», ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου, προσθέτοντας ότι «για την εποχή που διανύουμε, θα έλεγε ο Ούλοφ Πάλμε, η δημοκρατία δεν είναι ένα σπορ για θεατές, αλλά είναι μια καθημερινή πάλη συμμετοχής ενεργών πολιτών» και ότι «πρέπει να σπάσουμε τη μοιρολατρία και να πούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να ξαναπιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να φύγουμε από την εξάρτηση, τη μιζέρια, τον πελατειασμό, που προσπαθούν πολλές δεξιές αντιλήψεις και κυβερνήσεις να περάσουν στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές αν δώσουμε ξανά έμπνευση και ελπίδα, μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε με λόγια συγκίνησης για «τη φωνή του Ούλοφ Πάλμε που δεν λύγισε μπροστά στους ισχυρούς και τα κατεστημένα, λείπει» και πως «ήταν φωνή λογικής και πάθους υποστηρίζοντας την ειρήνη, αμφισβητώντας την αδικία και πάντα να είναι αλληλέγγυος στους αδύναμους».

Ο Γιοακίμ Πάλμε είπε ότι ήρθε για πρώτη φορά με τον πατέρα του στην Κρήτη το 1979 και πως μέχρι και την τελευταία φορά που ο πατέρας του βρέθηκε στο νησί «ένιωθε μεγάλη συγκίνηση και αγάπη για τον Μοχό και τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει». Μάλιστα εξήγησε ότι ο Ούλοφ Πάλμε «επέλεγε συχνά να βρίσκεται στην Κρήτη και το Μοχό, γεμίζοντας εμπειρίες και δύναμη, που την είχε ανάγκη όταν επέστρεφε στα καθήκοντά του».

«Χαίρομαι γιατί κρατάτε μέσα από αυτό το μουσείο, ζωντανή τη μνήμη του πατέρα μου και σας ευχαριστώ» είπε ο Γιοακίμ Πάλμε, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε και στη στήριξη του πατέρα του στον Ανδρέα Παπανδρέου όταν αυτός εξορίστηκε, αλλά και την αντίδραση του στην δικτατορία στη χώρα μας.

«Πιστεύω ότι η πολιτική του κληρονομιά είναι σχετική με σύγχρονα θέματα και κοινωνικά ζητήματα» είπε ο γιος του Ούλοφ Πάλμε στην ομιλία του.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ούλοφ Πάλμε Μανώλης Ζερβάκης εξέφρασε τη συγκίνηση του για τα εγκαίνια του μουσείου για το οποίο υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια.

«Αποτελεί μεγάλη στιγμή, η στιγμή των εγκαινίων αυτού του μουσείου, στη μνήμη ενός σπουδαίου πολιτικού, ενός πολιτικού άλλου ύψους που σήμερα εκλείπει» είπε ο κ. Ζερβάκης, διευκρινίζοντας ότι «το σπάνιο ήταν ότι αυτή η σπουδαία πολιτική μορφή, ήταν ταυτόχρονα και ένας σπουδαίος άνθρωπος, που αγαπούσε το Μοχό και ένιωθε πολύ κοντά στους ανθρώπους του».

