ΝΑΤΟ: τριμερής συνάντηση με Τουρκία και Σουηδία

Τι ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ για την ενταξειακή πορεία της Σουηδίας και την επικείμενη συνάντησή της με την Τουρκία.

Συνάντηση Σουηδίας, Τουρκίας και ΝΑΤΟ στις 12 Ιουνίου προανήγγειλε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ έπειτα από τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ανέφερε ότι η Σουηδία θέλει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Τουρκίας χαρακττηρίζοντας την Τουρκία "πολύτιμο σύμμαχο".

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Γενς Στόλντενμπεργκ δήλωσε: «Η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα για το ΝΑΤΟ και η συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ είναι πολύ μεγάλη. Αυτό περιλαμβάνει ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη σε μέρη όπου η ένταση είναι υψηλή. Ευχαριστώ την Τουρκία για την αποστολή μιας ομάδας στο Κοσσυφοπέδιο. Η Τουρκία βοηθά επίσης τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Ιράκ και εκπαιδεύει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουγγαρία. Έδωσε ισχυρή υποστήριξη στην Ουκρανία».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι μίλησε με τον Τούρκο Πρόεδρο και για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. «Η Τουρκία έχει θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια. Κανένα άλλο μέλος της συμμαχίας δεν δέχτηκε επίθεση. Η Σουηδία έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχουν επίσης βήματα για την τροποποίηση του συντάγματος της Σουηδίας και για τη λήψη μέτρων κατά της τρομοκρατίας. Ο νέος νόμος για την τρομοκρατία έχει τεθεί σε ισχύ, επομένως η Σουηδία έχει εκπληρώσει τις ευθύνες της», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, «πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι έγιναν διαδηλώσεις στη Σουηδία κατά του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Η ελευθερία της διαδήλωσης είναι μια από τις μεγαλύτερες αξίες μας στη δημοκρατική κοινωνία μας. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε γιατί έγιναν οι διαδηλώσεις. Οι διοργανωτές προσπαθούν να αποτρέψουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

«Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να πετύχουν. Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, η Τουρκία, η Σουηδία και η Φινλανδία υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία. Περιλαμβάνονταν και μόνιμοι μηχανισμοί σε αυτή. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συμφωνήσαμε ότι οι μόνιμοι κοινοί μηχανισμοί θα συναντηθούν ξανά, στις 12 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα κάνει τη Σουηδία πιο ασφαλή», ανέφερε.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε ότι πάντα τονίζει τη σημασία της προόδου στην ένταξη της Σουηδίας. «Θα πάω στην Άγκυρα σύντομα για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο νέος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο νέος ΥΠΑΜ Γιασάρ Γκιουλέρ καθώς και ο Ιμπραχίμ Καλιν.

