Ρίβερ Πλέιτ: Σοκάρει ο θάνατος φιλάθλου που έπεσε από διάζωμα (βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της θανάσιμης πτώσης οπαδού της ομάδας της Αργεντινής από διάζωμα του γηπέδου «Μονουμένταλ».

Σοκ στους φιλάθλους της Ρίβερ Πλέιτ αλλά και σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει η θανάσιμη πτώση οπαδού της ομάδας από το πάνω διάζωμα του γηπέδου «Μονουμένταλ».

Όπως αναφέρουν τα Διεθνή Μέσα, ο 53χρονος έπεσε από το πάνω διάζωμα του γηπέδου στο Μπουένος Άιρες, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος.

Το ύψος της κερκίδας, όπου ο άνδρας φέρεται να είχε εισιτήριο διαρκείας, ήταν στα 15 μέτρα και ήταν γεμάτη στο 90% της χωρητικότητάς της.

Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, καθώς χτύπησε στο κεφάλι.

Ο αγώνας της Ρίβερ Πλέιτ με την Ντιφένσια για Τζαστίσια (River Plate – Defencia y Justicia) διεκόπη και το σημείο θα παραμείνει κλειστό, για διευκόλυνση της αστυνομικής έρευνας.

Η κόρη του θύματος βρισκόταν σε άλλο σημείο του γηπέδου και κατέρρευσε μόλις άκουσε για τον πατέρα της, ενώ αναμένεται να δώσει κατάθεση στις Αρχές.

