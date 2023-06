Παράξενα

Τρίκαλα: Γιαγιά “έπαιξε” απατεώνα

Δεν…ήξερε με ποιον τα έβαλε ένας απατεώνας που τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη ορεινού χωριού των Τρικάλων.

Με τη μέθοδο του τροχαίο επιχείρησε ένας απατεώνας να ξεγελάσει ηλικιωμένη σε ορεινό χωριό του δήμου Πύλης, στα Τρίκαλα.

Ο άγνωστος τηλεφώνησε στην 82χρονη, το μεσημέρι της Κυριακής, λέγοντάς της ότι, η κόρη της είχε πέσει θύμα τροχαίο και χρειαζόταν 3000 ευρώ για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η ηλικιωμένη τον ρώτησε: «Σε ποια κόρη μου αναφέρεσαι, στην Μαρία;» κι όταν εκείνος της είπε «ναι» τον…έστειλε στο καλό και του έκλεισε στο τηλέφωνο.

Η 82χρονη έχει κόρη, που όμως την λένε Ελένη και δήλωσε πως για το μόνο μετάνιωσε η γιαγιά ήταν που δεν του έταξε χρήματα για ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Πηγή: Trikalanews.gr

