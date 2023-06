Αθλητικά

Πορτογαλία: Η Πόρτο κυπελλούχος

Πανηγυρισμοι στο Πόρτο για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Η Πόρτο κατέκτησε για 19η φορά στην ιστορία της το κύπελλο Πορτογαλίας, καθώς επικράτησε 2-0 της Μπράγκα στον τελικό, που έγινε σήμερα (4/6) στο εθνικό στάδιο του Οεϊρας, στα περίχωρα της Λισαβόνας. Ενα αυτογκόλ του Αντρέ Χόρτα στο 53΄ έδωσε προβάδισμα στους «δράκους», που είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα ως το 62΄, όταν αποβλήθηκε ο Γουέντελ και έμειναν με δέκα. Η Μπράγκα προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το αριθμητικό πλεονέκτημα και να ισοφαρίσει, δεν τα κατάφερε όμως και, όταν η ισορροπία αποκαταστάθηκε με την αποβολή του Νιακατέ (79΄), ο Οτάβιο «τελείωσε» τον αγώνα στο 81΄ και «σφράγισε» το δεύτερη συνεχόμενο κύπελλο για την ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η Πόρτο κατακτά την ίδια χρόνια κύπελλο και League Cup, σε μία σεζόν όμως όπου δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, που κατέληξε στα χέρια της Μπενφίκα.

