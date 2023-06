Τεχνολογία - Επιστήμη

Καρκίνος πνεύμονα: Ελπίδα από χάπι που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Το φάρμακο που αναπτύχθηκε και δίνει ελπίδα στη μείωση των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.

Ένα χάπι φαίνεται ότι μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο θανάτου από μια συγκεκριμένη μορφή του πνεύμονα, εφόσον λαμβάνεται καθημερινά έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, σύμφωνα με τα «εντυπωσιακά» αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής.

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σικάγο, στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο τύπος καρκίνου που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε άλλο, περίπου 1,8 εκατ. κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο.

Η οσιμερτινίμπη, φάρμακο που αναπτύχθηκε από την εταιρεία AstraZeneca, (κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Tagrisso), στοχεύει μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του πνεύμονα, τον μη μικροκυτταρικό (ΜΜΚΠ) σε ασθενείς που εμφανίζουν μια ιδιαίτερη μετάλλαξη. Η μετάλλαξη αυτή στον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF), εμφανίζεται στο 10-25% των ασθενών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και στο 30-40% στην Ασία.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 680 ασθενείς σε στάδια από 1b έως 3a, από 20 χώρες. Οι ασθενείς υποβάλλονταν πρώτα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και στη συνέχεια οι μισοί λάμβαναν το φάρμακο και οι υπόλοιποι ένα ψευδοφάρμακο.

Σε όσους λάμβαναν το φάρμακο παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 51%, σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους χορηγήθηκε ψευδοφάρμακο. Στην πενταετία, το 88% των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο ήταν ακόμη ζωντανοί, σε σύγκριση με το 78% εκείνων που πήραν το ψευδοφάρμακο.

Τα στοιχεία αυτά είναι «εντυπωσιακά» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρόι Χερμπστ, του Πανεπιστημίου του Γέιλ, που παρουσίασε τα αποτελέσματα στο συνέδριο. Το φάρμακο εμποδίζει τις μεταστάσεις στον εγκέφαλο, το ήπαρ και τα οστά, ανέφερε επίσης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

Περίπου το ένα τρίτο αυτών των μη μικροκυτταρικών καρκίνων που πνεύμονα είναι χειρουργήσιμοι, σημείωσε.

«Είναι δύσκολο να εκτιμήσω κατά πόσο είναι σημαντικά τα αποτελέσματα», σχολίασε ωστόσο ο Νέιθαν Πένελ, του Κλινικού Ιδρύματος του Κλίβελαντ, που δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Έχουμε μπει στην εποχή των εξατομικευμένων θεραπειών για τους ασθενείς σε πρώιμο στάδιο» και «θα έπρεπε να κλείσουμε την πόρτα σε πανομοιότυπες θεραπείες για όλους», πρόσθεσε.

Η οσιμερτινίμπη κυκλοφορεί ήδη σε δεκάδες χώρες και έχει χορηγηθεί σε σχεδόν 700.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την εταιρεία AstraZeneca. Στις ΗΠΑ, δόθηκε έγκριση το 2020, με βάση προηγούμενα στοιχεία που έδειχναν ότι βελτίωνε τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών χωρίς υποτροπή του καρκίνου. Ο Ρόι Χερμπστ εξήγησε ότι δεν έχουν υιοθετήσει όλοι οι γιατροί τη θεραπεία αυτή, γιατί περίμεναν τα αποτελέσματα μιας ευρύτερης μελέτης.

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξετάζονται οι ασθενείς για να διαπιστώνεται εάν φέρουν τη μετάλλαξη EGF. «Διαφορετικά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα θεραπεία», τόνισε ο ογκολόγος.

Στις παρενέργειες της οσιμερτινίμπης περιλαμβάνονται η κόπωση, τα εξανθήματα και η διάρροια.

