Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: νίκη “θρίλερ” για τους ερυθρόλευκους

Οι ερυθρόλευκοι, επικράτησαν δύσκολα κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην εναρκτήρια "μάχη" των τελικών της Basket League.

Με νικητή τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια μάχη των φετινών τελικών της Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν δύσκολα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 73-70 και επέκτειναν σε 51 νίκες το αήττητο σερί τους στην Α1 και στις 15 συνεχόμενες απέναντι στο μεγάλο αντίπαλό τους (σε όλες τις διοργανώσεις).

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους (τους 16 στην πρώτη περίοδο) και ο Τόμας Ουόκαπ με 13 πόντους και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ από τους «πράσινους» ξεχώρισαν ο Γκριγκόνις με 17 πόντους και ο Λι με 14 και 8 ασίστ.

Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Πέμπτη 8/06 (21:15) στο ΟΑΚΑ, με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 41-33, 61-48, 73-70

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιφύλαξε μία έκπληξη στην αρχική πεντάδα, με τον Μιχάλη Λούντζη να βρίσκεται στο πρώτο τζάμπολ και μάλιστα να πετυχαίνει με τρίποντο το πρώτο καλάθι των τελικών! Συνολικά είχε πέντε πόντους στο πρώτο τρίλεπτο, άλλους πέντε ο Βεζένκοφ και οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 10-0 και 14-2 (με τρίποντο και φάουλ του Βούλγαρου φόργουορντ), δείχνοντας αποφασισμένοι να επιβάλλουν από την αρχή το... νόμο του φαβορί. Λι και Μαντζούκας με τρίποντα έδωσαν προσωρινά κάποιες λύσεις στον Παναθηναϊκό (16-8), αλλά με ένα επιμέρους σκορ 10-2 οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 26-10 στο 9ο λεπτό, με τον ασταμάτητο Βεζένκοφ να φτάνει τους 16 πόντους.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, βελτιώνοντας την άμυνά τους, και «έριξαν» τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (28-19) στο 13΄. Ο Σλούκας διαμόρφωσε το 36-24, αλλά ο Παναθηναϊκός με σερί 7-0 μείωσε σε 36-31 με γκολ-φάουλ του Παπαγιάννη, 53΄΄ πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 41-33 με άλλο ένα καλάθι του Σλούκα, οι οκτώ πόντοι του οποίου κράτησαν τον Ολυμπιακό σε ένα διάστημα κακής απόδοσης.

Με δύο καλάθια του Γκουντάιτις και ένα τρίποντο του Λι, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στον πόντο (41-40) στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Παρά τις προσπάθειες του Γκριγκόνις, όμως, όταν ο Ολυμπιακός «έσφιξε» την άμυνά του κατάφερε να «ανοίξει» εκ νέου την «ψαλίδα», 53-44, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Με τους Παπανικολάου και Ουόκαπ να ευστοχούν από τα 6,75μ., η πειραϊκή ομάδα έφτασε στο 61-48 στο 30΄ και αποκατέστησε προσωρινά το αίσθημα... ασφαλείας.

Δύο διαδοχικοί αιφνιδιασμοί του Παναθηναϊκού με Πονίτκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη έριξαν τη διαφορά στους έξι (62-56) στο 34΄, ενώ τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη ο Πονίτκα με τρίποντο έφερε ακόμη πιο κοντά (65-61) το «τριφύλλι». Οι παίκτες του Μπαρτζώκα έμοιαζαν «κολλημένοι» και, παρότι οι φιλοξενούμενοι έχασαν αρχικά ευκαιρίες με τον Πονίτκα (άστοχο τρίποντο και λέι απ που κόπηκε από τον Φαλ), ο Παπαγιάννης μείωσε κι άλλο και ο Γκριγκόνις με τρίποντο έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του (66-65), δύο λεπτά πριν το τέλος.

Ισως στην πιο κρίσιμη φάση του αγώνα, ο Ουόκαπ «εκβίασε» φάουλ από τον Αγραβάνη στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης και με εύστοχες βολές έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό, για να ακολουθήσει άστοχο σουτ του Γκριγκόνις υπό καλές προϋποθέσεις και κάρφωμα του Φαλ (69-66). Οι «πράσινοι» το πάλεψαν ως το τέλος, αλλά ο Σλούκας με 4/4 βολές «σφράγισε» τη νίκη των «ερυθρόλευκων», καθώς η απέλπιδα προσπάθεια του Λι στο φινάλε κόπηκε από Παπανικολάου και Φαλ.

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Τσαρούχα-Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13 (3τρ., 7ασ.), Λούντζης 7 (1), Φαλ 11 (5ασ.), Βεζένκοφ 20 (2τρ., 7ρ.), Παπανικολάου 3 (1), Λαρεντζάκης, Σλούκας 12 (1), Μπολομπόι 6, Πίτερς 1, ΜακΚίσικ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 14 (2/10τρ., 8ασ.), Παπαγιάννης 7 (9ρ.), Ουίλιαμς 2, Γκριγκόνις 17 (2), Μαντζούκας 3 (1), Π. Καλαϊτζάκης 8, Μποχωρίδης, Αγραβάνης 3 (7ρ.), Πονίτκα 9 (1), Γκουντάιτις 7

