ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια

Κάτοικοι της Ουάσιγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ αναστατώθηκαν από «υπερηχητικούς κρότους» που προκάλεσαν τα μαχητικά αεροσκάφη.

Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Cessna Citation είναι μικρό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει 7-12 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρίας.

Κάτοικοι της Ουάσιγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ αναστατώθηκαν από «υπερηχητικούς κρότους» που προκάλεσαν τα μαχητικά αεροσκάφη καθώς, σπεύδοντας να αναχαιτίσουν το Cessna, έσπασαν το φράγμα του ήχου.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως η συντριβή του Cessna δεν προκλήθηκε από τα μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το Cessna φέρεται να πετούσε σε λειτουργία αυτόματου πιλότου και δεν ανταποκρινόταν στις απόπειρες επικοινωνίας που έκαναν οι αρχές.

