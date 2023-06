Οικονομία

Μύκονος - ΑΑΔΕ: “Λουκέτο” 48 ωρών σε γνωστό club restaurant

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παραβάσεις που εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε έφοδο που πραγματοποίησαν.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έκαναν έφοδο σε γνωστό club restaurant, στο νησί της Μυκόνου, και διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε διαβιβάσει, ως όφειλε, στο σύστημα e-send, 71 παραστατικά (αποδείξεις και τιμολόγια), συνολικής αξίας 44.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ΔΟΥ Μυκόνου προχώρησε στο σφράγισμα του καταστήματος για 48 ώρες, όπως προβλέπεται.

Οι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Πολεμικό συμβούλιο για την πυρηνική απειλή από το Ιράν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόκρουση μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική