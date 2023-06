Κοινωνία

Πανελλαδικές: Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι την δεύτερη εβδομάδα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Με μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους υποψηφίους των ΓΕΛ, η εβδομάδα περιλαμβάνει δύο ημέρες εξετάσεων: Αύριο, Τρίτη, 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας).

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η εβδομάδα περιλαμβάνει τρεις ημέρες εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας. Ειδικότερα, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Ακολούθως, την Παρασκευή 9 Ιουνίου, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Τέλος, το Σάββατο 10 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

