Serie A: Το πάρτι της Νάπολι και τα “δάκρυα” της Βερόνα

Τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια κατέκτησαν η Ρόμα και η Γιουβέντους.

Η «αδιάφορη» βαθμολογικά Μίλαν δεν χαρίστηκε στη Βερόνα, που καιγόταν για τους βαθμούς, τη νίκησε με 3-1 και την έστειλε στη Serie B΄. Η ειρωνεία της τύχης ήταν ότι η Βερόνα ισοβάθμησε στους 31 βαθμούς με την Σπέτσια, που την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα με 2-1 στο «Ολίμπικο» από τη Ρόμα, ωστόσο, στην ισοβαθμία υπερτερούσε η δεύτερη κι έτσι το συγκρότημα του Μάρκο Τσαφαρόνι έγινε το τρίτο, μετά τις Σαμπντόρια και Κρεμονέζε, που υποβιβάστηκε από τη Serie A.

Ο Δημήτρης Νικολάου λίγο έλλειψε από ήρωας να γίνει ο «μοιραίος» παίκτης της Σπέτσια, καθώς ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τη Σπέτσια στη Ρώμη, αλλά στο 88΄ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Η Ρόμα με τη νίκη της στο φινάλε κατέκτησε την 6η θέση στην τελική κατάταξη κι εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Europa League, ενώ η Γιουβέντους, που πέρασε με 1-0 από το Ούντινε, κατετάγη 7η και θα συμμετάσχει στους προκριματικούς του Europa Conference League της σεζόν 2023/2024.

Βραδιά γιορτής ήταν η σημερινή για την πρωταθλήτρια Νάπολι. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας νίκησε με 2-0 τη Σαμπντόρια στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», με το σφύριγμα της λήξης να βρίσκει τους «παρτενοπέι» να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους, σηκώνοντας το τρόπαιο του πρωταθλητή στο επιβλητικό τους γήπεδο.

Το «πάρτι» συνεχίστηκε στους δρόμους της πόλης του ιταλικού νότου, καθώς μετά την απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές της Serie A, ο κόσμος βγήκε για να πανηγυρίσει.

