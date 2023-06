Κόσμος

Νέα Ζηλανδία - Τζασίντα Άρντερν: Η πρώην Πρωθυπουργός έλαβε τον τίτλο της Λαίδης

Η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν έλαβε μία από τις υψηλότερες τιμές της χώρας σε αναγνώριση για τη διακυβέρνησή της στη διάρκεια της πανδημίας covid και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τρομοκρατική επίθεση εναντίον δύο τεμενών στο Κράιστσερτς.

Η Άρντερν ονομάστηκε «Dame Grand Companion», ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος στη Νέα Ζηλανδία σήμερα ημέρα κατά την οποία γιορτάζονται στη χώρα τα γενέθλια του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου Γ'. Το πρόσωπο που θα λάβει την τιμή αυτή συνήθως επιλέγεται από τον Νεοζηλανδό πρωθυπουργό και στη συνέχεια εγκρίνεται από τον Βρετανό μονάρχη, που είναι ο αρχηγός του κράτους στη Νέα Ζηλανδία.

Ο πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς δήλωσε ότι η Άρντερν τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της στη διάρκεια κάποιων από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Νέα Ζηλανδία στη σύγχρονη εποχή.

«Η ηγεσία της κατά την απάντηση της Νέας Ζηλανδίας στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2019 και στην πανδημία covid-19 ήταν περίοδοι έντονων προκλήσεων για την 40η πρωθυπουργό μας, στη διάρκεια των οποίων είδα από πρώτο χέρι ότι η δέσμευσή της στη Νέα Ζηλανδία παρέμεινε ακλόνητη», τόνισε ο Χίπκινς.

Η Άρντερν εξελέγη πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2017 και τον Ιανουάριο παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά, εξηγώντας ότι δεν έχει πλέον τη δύναμη να ηγηθεί της Νέας Ζηλανδίας.

Η πρώην πρωθυπουργός, που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει πως στη διάρκεια της ζωής της θα δει τη Νέα Ζηλανδία να γίνεται αβασίλευτη δημοκρατία, επεσήμανε ότι είχε «δεύτερες σκέψεις» για το αν θα πρέπει να αποδεχθεί την τιμή αυτή. Η Άρντερν τόνισε ότι οι προσπάθειες για τις οποίες αναγνωρίζεται «αφορούσαν όλους μας και όχι ένα πρόσωπο».

«Αλλά έχω ακούσει πολλούς Νεοζηλανδούς να το λένε αυτό, τους οποίους ενθάρρυνα η ίδια να δεχθούν μία τιμή», εξήγησε σε ανακοίνωσή της. «Οπότε, για εμένα αυτός είναι ένας τρόπος να σας πω ευχαριστώ – στην οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου και τους ανθρώπους που με στήριξαν για να αναλάβω τον πιο δύσκολο και γεμάτο ανταμοιβή ρόλο της ζωής μου».

