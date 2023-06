Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Εμπόριο ναρκωτικών: Χειροπέδες σε 19χρονη

Συνελήφθη 19χρονη-μέλος οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Πού την "τσάκωσαν" οι Αρχές και τι βρήκαν πάνω της.

Στη σύλληψη μέλους οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς και διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κρήτη, προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 19χρονη ημεδαπή, η οποία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε χθες στο λιμάνι του Πειραιά, έτοιμη να επιβιβαστεί σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό την Κρήτη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέμα ηρωίνης βάρους 520 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις της και εισιτήριο για τη μετάβασή της στην Κρήτη.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

