Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το 40% μετά από 16 μήνες

Κάτω από το 40% υποχώρησε για πρώτη φορά εδώ και 16 μήνες, ο πληθωρισμός στην Τουρκία χάρη κυρίως σε ένα προσωρινό μέτρο παροχής δωρεάν φυσικού αερίου στα νοικοκυριά.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική στατιστική υπηρεσία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 39,6% σε ετήσια βάση και παρέμεινε σχεδόν σταθερός (διαφορά +0,04%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τους επίσημους αυτούς αριθμούς όμως αμφισβητούν ανεξάρτητοι οικονομολόγοι της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Enag). Σύμφωνα με εκείνους, ο ετήσιος πληθωρισμός κυμαίνεται μεταξύ 105% και 109%.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μόλις επανεξελέγη για τρίτη θητεία, έχει θέσει ως προτεραιότητά του τη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει το 85% το φθινόπωρο, προτού αρχίσει να επιβραδύνεται από τον Νοέμβριο. Η επιβράδυνση συνδέεται και με ένα προεκλογικό μέτρο του Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε την παροχή δωρεάν φυσικού αερίου για το νοικοκυριά τον Μάιο, τα οποία θα εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν 25 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μηνιαίως ως τον Μάιο του 2024.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε χθες ότι η χώρα θα πρέπει να επιστρέψει «στο πεδίο του ορθολογισμού» προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. Παράλληλα σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Τζεβντέτ Γιλμάζ σήμερα ότι προτεραιότητά του είναι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, τονίζοντας ότι θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της Τουρκίας.

